Зеленский считает, что Западу не хватает скорости в вопросах поставок оружия

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не может полностью укомплектовать резервные бригады и обеспечить ротацию на фронте, ведь помощь от западных союзников поступает медленно. Об этом украинский лидер сказал в интервью изданию The Guardian.

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"Укомплектовать бригады можно просто и быстро. Я считаю, это скорость, которой так не хватает Западу, западным партнерам. Это может быть по разным причинам. Это может быть бюрократия, другой подход к жизни", – заявил Зеленский.

Он отметил, что страны Запада находятся в безопасности, поэтому там по-другому относятся ко времени.

"Россия более медленная, чем Украина. Но Россия более быстрая, чем Запад. И это проблема. Соответственно, мы хотим более быстрых поставок. Просто мы эту цену чувствуем больнее, чем в странах-партнерах. Потому что в их семьях никто не погиб", – подчеркнул глава государства.

24 апреля Зеленский, комментируя подписание президентом США Джо Байденом закона о помощи Украине, заявил, что сейчас необходимо делать все, чтобы "компенсировать полгода, которые прошли в дебатах".

20 мая Зеленский заявил, что западные партнеры слишком долго принимают ключевые решения по военной поддержке Украины – с опозданием примерно на год.

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