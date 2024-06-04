Німеччина закупить додаткові 200 000 снарядів, щоб поповнити склади на тлі війни в Україні – Reuters

Артилерійські снаряди (Ілюстративне фото: EPA)

Міністерство оборони Німеччини планує замовити у виробника зброї Rheinmetall додаткові 200 000 артилерійських снарядів для поповнення власних армійських складів. Про це повідомило видання Reuters з посиланням на лист німецького Міноборони до парламентського комітету з питань бюджету.

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У ньому йдеться, що армія планує отримати 200 000 додаткових 155-мм артилерійських снарядів на суму близько 880 млн євро ($960 млн) у межах рамкової угоди з оборонною компанією Rheinmetall. Раніше німецька армія вже погодилася на угоду на суму 1,2 млрд євро, що передбачає постачання кількох сотень тисяч снарядів, запалів і зарядів.

Нові снаряди призначені для поповнення армійських складів, оскільки Німеччина допомагає постачати зброю Україні, яка бореться з російською агресією, зазначили журналісти.

У матеріалі Reuters йдеться, що у той час, як західні уряди посилюють свої армії та поповнюють запаси після постачання озброєння Україні, компанія Rheinmetall, чия ринкова вартість зросла більш ніж у чотири рази з початку війни, бачить різке збільшення замовлень. Розміщуючи замовлення, німецьке Міноборони також хоче гарантувати, що Rheinmetall зможе встановити нову виробничу лінію у місті Унтерлюсс.

У січні 2024 року концерн Rheinmetall повідомив, що побудує новий завод із виробництва боєприпасів великого калібру, зокрема для України.

У лютому Rheinmetall почав будувати новий завод боєприпасів Werk Niedersachsen у Німеччині. За планами, він почне працювати вже через рік, а за три роки вийде на планову потужність 200 000 артснарядів.

3 червня стало відомо, що німецька компанія збудує в Литві завод із виробництва 155-мм артилерійських снарядів.

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