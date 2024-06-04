ФРГ купит еще 200 000 снарядов для пополнения складов на фоне войны в Украине – Reuters

Артиллерийские снаряды (Иллюстративное фото: EPA)

Министерство обороны Германии планирует заказать у производителя оружия Rheinmetall дополнительные 200 000 артиллерийских снарядов для пополнения собственных армейских складов. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на письмо немецкого Минобороны в парламентский комитет по бюджету.

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В нем говорится, что армия планирует получить 200 000 дополнительных 155-мм артиллерийских снарядов на сумму около 880 млн евро ($960 млн) в рамках рамочного соглашения с оборонной компанией Rheinmetall. Ранее немецкая армия уже согласилась на сделку на сумму 1,2 млрд евро, что предусматривает поставку нескольких сотен тысяч снарядов, запалов и зарядов.

Новые снаряды предназначены для пополнения армейских складов, поскольку Германия помогает поставлять оружие борющейся с российской агрессией Украине, отметили журналисты.

В материале Reuters говорится, что в то время как западные правительства усиливают свои армии и пополняют запасы после поставки вооружения Украине, компания Rheinmetall, чья рыночная стоимость выросла более чем в четыре раза с начала войны, видит резкое увеличение заказов. Размещая заказ, немецкое Минобороны также хочет гарантировать, что Rheinmetall сможет установить новую производственную линию в городе Унтерлюсс.

В январе 2024 года концерн Rheinmetall сообщил, что построит новый завод по производству боеприпасов большого калибра, в частности, для Украины.

В феврале Rheinmetall начал строить новый завод боеприпасов Werk Niedersachsen в Германии. По планам, он начнет работать уже через год, а через три года выйдет на плановую мощность 200 000 артснарядов.

3 июня стало известно, что немецкая компания построит в Литве завод по производству 155-мм артиллерийских снарядов.

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