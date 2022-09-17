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Украина покупает у Германии 18 новейших САУ RCH-155

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2022, 10:29
Украина покупает у Германии 18 новейших САУ RCH-155 - Фото
RCH-155 (Фото: KMW)

Германия согласилась продать Украине 18 новейших самоходных артиллерийских установок RCH-155. Стоимость контракта – 216 млн евро, сообщила в субботу немецкая газета Welt am Sonntag.

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Украина подала запрос на приобретение этих пушек еще два месяца назад, и 16 сентября посол Андрей Мельник подтвердил, что федеральное правительство Германии дало этому контракту "зеленый свет".

Производитель RCH-155 – немецкая корпорация Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Первые экземпляры будут готовы не ранее чем через 30 месяцев, то есть примерно в марте 2025 года.

САУ RCH-155 – это по сути пушка калибра 155 от PzH 2000, установленная на базе восьмиколесной боевой машины Boxer. Заявленная дальность стрельбы – до 54 км, в башне гаубицы можно перевозить до 30 снарядов. Благодаря максимальной автоматизации САУ экипаж – всего два человека.
Андрій Водяний
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Германия оружие сау Krauss-Maffei Wegmann RCH-155
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