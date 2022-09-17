Украина покупает у Германии 18 новейших САУ RCH-155

Германия согласилась продать Украине 18 новейших самоходных артиллерийских установок RCH-155. Стоимость контракта – 216 млн евро, сообщила в субботу немецкая газета Welt am Sonntag.

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Украина подала запрос на приобретение этих пушек еще два месяца назад, и 16 сентября посол Андрей Мельник подтвердил, что федеральное правительство Германии дало этому контракту "зеленый свет".

Производитель RCH-155 – немецкая корпорация Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Первые экземпляры будут готовы не ранее чем через 30 месяцев, то есть примерно в марте 2025 года.

САУ RCH-155 – это по сути пушка калибра 155 от PzH 2000, установленная на базе восьмиколесной боевой машины Boxer. Заявленная дальность стрельбы – до 54 км, в башне гаубицы можно перевозить до 30 снарядов. Благодаря максимальной автоматизации САУ экипаж – всего два человека.

16 сентября Германия и Греция согласовали круговые поставки Украине бронетехники: Греция передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты БМП-1, а вместо них получит от Германии более современные БМП Marder.

15 сентября стало известно, что Германия согласилась поставить Украине 50 бронеавтомобилей Dingo.

Германия уже передала Украине 24 зенитки Gepard и 10 гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Андрій Водяний

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