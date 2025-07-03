Україна отримає зброю від Швеції на 130 млн євро
Уряд Швеції оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 130 млн євро, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
До нового пакета увійшли:
→ більш ніж десять нових стволів для самохідних артилерійських установок Archer;
→ далекобійні й підводні засоби;
→ логістична підтримка – вантажівки Volvo та Scania, нова контейнерна система для пришвидшеного розвантаження обладнання.
"Archer вже довели свою ефективність на полі бою. Додаткова допомога дозволить нам ще краще стримувати ворога та завдавати йому ударів там, де він цього не очікує", – зазначив Умєров.
ДОВІДКА.Archer – артсистема калібру 155-мм, що базується на шасі вантажівки Volvo A30D із колісною формулою 6×6. Швидкострільність – 8-9 снарядів за хвилину, тобто повний боєкомплект із 21 снаряда вона здатна відстріляти за три хвилини. Розгортання у бойовий стан і згортання для виходу з позиції займає 30 секунд. Дальність стрільби – від 30 до 60 км залежно від типу боєприпасу. Вперше такі системи, отримані від Швеції, Сили оборони почали використовувати у 2023 році.
- Раніше, 19 червня, шведський парламент підтримав план уряду про збільшення інвестицій у переозброєння та досягнення нової мети НАТО щодо витрат на оборону – для цього країна вперше в історії візьме в борг $31 млрд.