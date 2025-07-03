Украина получит оружие от Швеции на 130 млн евро
Правительство Швеции объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму 130 млн евро, сообщил министр обороны Рустем Умеров.
В новый пакет вошли:
→ более десяти новых стволов для самоходных артиллерийских установок Archer;
→ дальнобойные и подводные средства;
→ логистическая поддержка – грузовики Volvo и Scania, новая контейнерная система для ускоренной разгрузки оборудования.
"Archer уже доказали свою эффективность на поле боя. Дополнительная помощь позволит нам еще лучше сдерживать врага и наносить ему удары там, где он этого не ожидает", – отметил Умеров.
СПРАВКА.Archer – артсистема калибра 155-мм, базирующаяся на шасси грузовика Volvo A30D с колесной формулой 6×6. Скорострельность – 8-9 снарядов в минуту, то есть полный боекомплект из 21 снаряда она способна отстрелять за три минуты. Развертывание в боевое положение и сворачивание для выхода с позиции занимает 30 секунд. Дальность стрельбы – от 30 до 60 км в зависимости от типа боеприпаса. Впервые такие системы, полученные от Швеции, Силы обороны начали применять в 2023 году.
- Ранее, 19 июня, шведский парламент поддержал план правительства по увеличению инвестиций в перевооружение и достижению новой цели НАТО по расходам на оборону – для этого страна впервые в истории возьмет в долг $31 млрд.