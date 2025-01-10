"Україна розпадається". Лідер проросійської партії Болгарії захотів частину Одеської області

Йдеться про Південну Бессарабію, яку болгарський депутат пропонує приєднати до Болгарії

Костадин Костадинов (Фото: Facebook)

Лідер проросійської болгарської партії Відродження Костадин Костадинов звернувся до влади країни із закликом "повернути назад" частину Одеської області. Посольство України у Болгарії засудило його заяви, наголосивши, що такі наративи є прокремлівськими.

Костадинов звернувся до керівництва Болгарії з пропозицією вимагати у Києва частину території Одеської області, "коли Україна припинить своє існування".

Йдеться про Південну Бессарабію, яку болгарський депутат пропонує приєднати до Болгарії. Він стверджує, що цей регіон нібито є частиною болгарської держави вже понад 450 років і що там більшість населення становлять болгари.

"Коли буде вирішуватися доля невдалої державності України, уряд Болгарії зобов’язаний заявити про свої претензії щодо частини південних територій", — зазначив Костадинов, додавши, що "Україна розпадається".

Посольство України закликало болгарську владу засудити такі висловлювання. У дипмісії зазначили, що риторика Костадинова порушує міжнародне право, перекручує історію та сприяє перерозподілу європейських кордонів.

"Заява лідера партії Відродження щодо територіальних вторгнень в Україну є неприйнятною для політики країни-члена ЄС і підтверджує його системне просування кремлівських наративів", – наголосили у посольстві.