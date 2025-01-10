"Украина распадается". Лидер пророссийской партии Болгарии захотел часть Одесской области

Речь идет о Южной Бессарабии, которую болгарский депутат предлагает присоединить к Болгарии.

Костадин Костадинов (Фото: Facebook)

Лидер пророссийской болгарской партии Возрождения Костадин Костадинов обратился к властям страны с призывом "вернуть назад" часть Одесской области. Посольство Украины в Болгарии осудило его заявления, подчеркнув, что такие нарративы – прокремлевские.

Костадинов обратился к руководству Болгарии с предложением потребовать у Киева часть территории Одесской области, "когда Украина прекратит свое существование".

Речь идет о Южной Бессарабии, которую болгарский депутат предлагает присоединить к Болгарии. Он утверждает, что этот регион является частью болгарского государства уже более 450 лет и что там большинство населения составляют болгары.

"Когда будет решаться судьба неудачной государственности Украины, правительство Болгарии обязано заявить о своих претензиях по части южных территорий", – отметил Костадинов, добавив, что "Украина распадается".

Посольство Украины призвало болгарские власти осудить такие высказывания. В дипмиссии отметили, что риторика Костадинова нарушает международное право, извращает историю и способствует распределению европейских границ.

"Заявление лидера партии Возрождения относительно территориальных вторжений в Украину является неприемлемым для политики страны-члена ЕС и подтверждает его системное продвижение кремлевских нарративов", – подчеркнули в посольстве.