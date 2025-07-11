Україна уклала низку угод щодо післявоєнного відновлення на понад 5 млрд євро

Віцеспікерка ВР підбила перші підсумки міжнародної Конференції з питань відновлення України в Римі

Олена Кондратюк (Фото: пресслужба ВР)

Україна уклала низку урядових домовленостей та угод із фінансування, які сприятимуть стійкості України та відбудові громад. Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

Загальний об'єм фінансування становить понад 5 млрд євро.

Зокрема, уряд Швейцарії спрямує 4,8 млрд євро до 2036 року для проєктів відновлення України в енергетиці, транспорті, машинобудуванні, будівництві, водопостачанні, реагуванні на надзвичайні ситуації.

Нідерланди у 2025-26 роках виділять 300 млн євро на реконструкцію та відновлення енергетичної інфраструктури й водопостачання. З них 4 млн передбачені на будівництво нового крила дитячої лікарні у Львові.

Італія надає 33,5 млн євро на відновлення шести об’єктів культурної спадщини в Одесі. Ще 6 млн євро підуть на реконструкцію двох зрошувальних систем в Одеській області.

Банк розвитку Ради Європи розширює на 100 млн євро фінансування для компенсацій за знищені будинки в межах програми "єВідновлення". Завдяки цьому близько 3000 сімей зможуть купити нове житло замість зруйнованого.

Литва виділить 21 млн євро для реалізації ініціатив із відновлення інфраструктури, поліпшення результатів навчання та модернізації освітніх послуг для дітей та молоді в Україні.

Віцеспікерка додала, що укладено сім нових угод на 75 млн євро для підтримки та розвитку системи охорони здоров'я України. Зокрема 30 млн – пільговий кредит від уряду Італії на будівництво обласної дитячої лікарні в Одесі.

Також вона зазначила, що Фінляндія допоможе Україні побудувати понад 10 000 нових укриттів цивільного захисту протягом наступних 10 років. Вона не уточнила обсяг фінансування за цією домовленістю.

Також Кондратюк повідомила про запуск п’ятирічної програми PREPARE Ukraine на $200 млн для підготовки муніципальних проєктів із відбудови.