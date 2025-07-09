У Конференції з відбудови України в Римі беруть участь понад 4000 учасників
У Конференції з питань відновлення України (URC2025) беруть участь понад 4000 представників урядів, бізнесу та громадянського суспільства. Про це повідомив міністр закордонних справ та оборони Андрій Сибіга, пише МЗС.
На полях Конференції з питань відновлення України відбудеться також саміт Коаліції охочих.
"Ключовим елементом обговорення стане безпека: які кроки підвищать ціну агресії, як змусити Росію до перемир’я, а також які конкретні дії необхідні для посилення України", – заявив Сибіга.
Глава МЗС зазначив, що це буде найбільш результативна та предметна конференція.
"Йдеться про десятки угод і значну фінансову підтримку задля зміцнення стійкості України. Окремий акцент – на підтримці енергетичного сектору та забезпеченні наступного опалювального сезону", – розповів Сибіга.
- 9 липня президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Рима у переддень Конференції з відновлення. Під час цього заходу очікується зустріч Коаліції охочих, обговорення передання додаткових Patriot та ракет до них, а також підписання угод щодо забезпечення України енергоресурсами на зиму.
- Керівник України мав аудієнцію у папи римського Лева XIV – понтифік знову підтвердив готовність Ватикану прийняти перемовини Києва та Москви.
- Також Зеленський зустрівся зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом.