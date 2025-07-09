У Конференції з відбудови України в Римі беруть участь понад 4000 учасників

Конференція з відновлення України пройде в Римі 10-11 липня

Конференція з питань відновлення України у 2022 році (Фото: EPA)

У Конференції з питань відновлення України (URC2025) беруть участь понад 4000 представників урядів, бізнесу та громадянського суспільства. Про це повідомив міністр закордонних справ та оборони Андрій Сибіга, пише МЗС.

На полях Конференції з питань відновлення України відбудеться також саміт Коаліції охочих.

"Ключовим елементом обговорення стане безпека: які кроки підвищать ціну агресії, як змусити Росію до перемир’я, а також які конкретні дії необхідні для посилення України", – заявив Сибіга.

Глава МЗС зазначив, що це буде найбільш результативна та предметна конференція.

"Йдеться про десятки угод і значну фінансову підтримку задля зміцнення стійкості України. Окремий акцент – на підтримці енергетичного сектору та забезпеченні наступного опалювального сезону", – розповів Сибіга.