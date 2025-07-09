В Конференции по восстановлению Украины в Риме принимают участие более 4000 участников
В Конференции по восстановлению Украины (URC2025) принимают участие более 4000 представителей правительств, бизнеса и гражданского общества. Об этом сообщил министр иностранных дел и обороны Андрей Сибига, пишет МИД.
В рамках Конференции по восстановлению Украины также состоится саммит Коалиции желающих.
"Ключевым элементом обсуждения станет безопасность: какие шаги повысят цену агрессии, как заставить Россию к перемирию, а также какие конкретные действия необходимы для укрепления Украины", – заявил Сибига.
Глава МИД отметил, что это будет самая результативная и предметная конференция.
"Речь идет о десятках соглашений и значительной финансовой поддержке для укрепления устойчивости Украины. Особое внимание уделяется поддержке энергетического сектора и обеспечению следующего отопительного сезона", – сообщил Сибига.
- 9 июля президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Рим в преддверии Конференции по восстановлению. В рамках этого мероприятия ожидается встреча Коалиция желающих, обсуждение передачи дополнительных ракетных комплексов Patriot и ракет к ним, а также подписание соглашений об обеспечение Украины энергоресурсами на зиму.
- Глава Украины принял аудиенцию у папы римского Льва XIV – Понтифик вновь подтвердил готовность Ватикана принять переговоры Киева и Москвы.
- Также Зеленский встретился со специальным представителем президента США по Украине Китом Келлогом.