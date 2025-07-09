В Конференции по восстановлению Украины в Риме принимают участие более 4000 участников

Конференция по восстановлению Украины пройдет в Риме 10-11 июля

Конференция по восстановлению Украины в 2022 году (Фото: EPA)

В Конференции по восстановлению Украины (URC2025) принимают участие более 4000 представителей правительств, бизнеса и гражданского общества. Об этом сообщил министр иностранных дел и обороны Андрей Сибига, пишет МИД.

В рамках Конференции по восстановлению Украины также состоится саммит Коалиции желающих.

"Ключевым элементом обсуждения станет безопасность: какие шаги повысят цену агрессии, как заставить Россию к перемирию, а также какие конкретные действия необходимы для укрепления Украины", – заявил Сибига.

Глава МИД отметил, что это будет самая результативная и предметная конференция.

"Речь идет о десятках соглашений и значительной финансовой поддержке для укрепления устойчивости Украины. Особое внимание уделяется поддержке энергетического сектора и обеспечению следующего отопительного сезона", – сообщил Сибига.