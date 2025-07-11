Украина заключила ряд соглашений о послевоенном восстановлении на сумму более 5 млрд евро

Елена Кондратюк (Фото: пресс-служба Верховной Рады)

Украина заключила ряд правительственных соглашений и соглашений финансирования, которые будут способствовать устойчивости Украины и восстановлению общин. Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.

Общий объем финансирования составляет более 5 млрд евро.

В частности, правительство Швейцарии направит 4,8 млрд евро до 2036 года на проекты восстановления Украины в энергетике, транспорте, машиностроении, строительстве, водоснабжении и реагировании на чрезвычайные ситуации.

Нидерланды выделят 300 млн евро на реконструкцию и восстановление энергетической инфраструктуры и водоснабжения в 2025-26 годах. Из них 4 млн евро предназначены на строительство нового крыла детской больницы во Львове.

Италия выделяет 33,5 млн евро на реставрацию шести объектов культурного наследия в Одессе. Еще 6 млн евро пойдут на реконструкцию двух оросительных систем в Одесской области.

Европейский банк реконструкции и развития увеличивает финансирование на 100 млн евро для компенсаций за разрушенные дома в рамках программы "єВідновлення". Благодаря этому около 3000 семей смогут купить новое жилье вместо разрушенного.

Литва выделит 21 млн евро на реализацию инициатив по восстановлению инфраструктуры, улучшению результатов обучения и модернизации образовательных услуг для детей и молодежи в Украине.

Вице-спикер добавила, что заключено семь новых соглашений на 75 млн евро для поддержки и развития системы здравоохранения Украины. В частности, 30 млн – это льготный кредит от правительства Италии на строительство областной детской больницы в Одессе.

Она также отметила, что Финляндия поможет Украине построить более 10 000 новых убежищ гражданской защиты в течение следующих 10 лет. Она не уточнила объем финансирования по этому соглашению.

Кондратюк также сообщила о запуске пятилетней программы PREPARE Ukraine на $200 млн для подготовки муниципальных проектов по восстановлению.