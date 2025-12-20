Україна уразила патрульний корабель РФ проєкту "Охотнік" та бурову платформу на Каспії – фото

У ніч на 19 грудня Сили спецоперацій вдарили по російському судну та платформі "Лукойлу" у Каспійському морі

Патрульний корабель проєкту 22460 «Охотнік» (Ілюстративне фото: Wikipedia)

Українські захисники успішно уразили патрульний військовий корабель окупантів, а також бурову платформу у Каспійському морі, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"З метою зниження воєнно-економічного потенціалу противника у ніч на 19 грудня Сили оборони України успішно уразили військовий корабель РФ проєкту 22460 "Охотник". Він здійснював патрулювання у Каспійському морі неподалік нафтогазової видобувної платформи", – йдеться у дописі.

За даними військових, у корабель влучило декілька дронів – ступінь пошкоджень та бортовий номер судна уточнюються.

Сили спеціальних операцій ЗСУ написали, що удар здійснили їх безпілотники: "Це сучасні російські патрульні кораблі другого рангу, які поєднують можливості для охорони морського кордону, патрулювання та контролю морської обстановки. Вони мають озброєння та обладнання для виконання широкого спектру завдань у прибережних водах".

Раніше ССО публікувало фото з дрона, на якому зафіксовано це судно:

Фото: ССО

Також Генштаб повідомив про ураження на Каспії бурової платформи на нафтогазовому родовищі імені Філановського, що належить компанії "Лукойл".

Сили спецоперацій вказують, що цю атаку також здійснили її бійці.

"Платформа забезпечує видобуток нафти й газу, експорт яких наповнює бюджет росії та фінансує війну. Початкові запаси родовища оцінюються приблизно у 129 мільйонів тонн нафти та 30 мільярдів кубометрів газу. Рівень пошкоджень платформи після ураження дронами ССО та її подальша спроможність до роботи – уточнюються", – зазначають у дописі.

Окрім цього, командування розповіло про нещодавнє ураження радіолокаційної системи РСП-6М2 у районі Красносільського у тимчасово окупованому Криму: ця РЛС призначена для регулювання руху повітряних суден, у тому числі для їх точного заходу на посадку за поганої видимості.