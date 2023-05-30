Україна повернула тіла 79 полеглих воїнів

Україні 30 травня вдалося повернути із тимчасово окупованих територій тіла 79 загиблих воїнів. Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.

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У відомстві зазначили, що тіла захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання.

"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 79 загиблих українських оборонців. Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці із силовими структурами", – зазначили у міністерстві.

Там також додали, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

ДОВІДКА. В Україні працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

5 травня 2023 року вдалося повернути тіла ще 80 захисників України.

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