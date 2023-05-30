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Украина вернула тела 79 павших воинов

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 12:10
Украина вернула тела 79 павших воинов - Фото
Шеврон с гербом Украины (Фото: Depositphotos)

Украине 30 мая удалось вернуть с временно оккупированных территорий тела 79 погибших воинов. Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.

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В ведомстве отметили, что тела защитников будут переданы их семьям для достойного захоронения.

"Сегодня удалось вернуть домой тела 79 погибших украинских защитников. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с силовыми структурами", – отметили в министерстве.

Там также добавили, что передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.

СПРАВКА. В Украине работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. Сообщить о пропавших можно также лично Уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26. В выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Смотрите видео: Бахмут. Украина освободила из плена 106 военных

Олег Васькив
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войнапотериМинреинтеграции
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