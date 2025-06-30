Україна закликала Німеччину вплинути на Угорщину щодо нового пакету санкцій проти РФ
Україна закликала Німеччину вплинути на позицію угорської влади щодо ухвалення 18-го пакета європейських санкцій. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський перед початком зустрічі з міністром закордонних справ ФРН Йоганном Вадефулем у Києві, передає Укрінформ.
"Ми вдячні за підтримку 18-го санкційного пакета санкцій проти російської агресії. Я знаю, що європейські лідери дуже близькі до [ухвалення] цього пакету. Знаю, що є деякі поки що непорозуміння з офіційним Будапештом. Зі свого боку ми хотіли б сказати, що звертаємось до Німеччини, як до лідера Європи, щодо вашого діалогу з Угорщиною", – заявив президент.
На його думку, це в інтересах усієї Європи, аби санкційні пакети проти РФ працювали, й щоб Москва "відчувала високу вартість цієї війни", оскільки саме через санкції "її економіка буде страждати".
Глава держави зауважив, що Україна поводить себе "дуже дипломатично, конструктивно" й не реагує на відповідні кроки Угорщини.
"[Ми] хотіли б, щоб ми все ж таки залишались в союзі партнерів і друзів. Безумовно, Україні завжди є чим відповісти, але все ж таки ми партнери, і ворог у нас один, і це Росія", – підсумував президент.
- 23 червня глава угорського МЗС заявив, що його країна спільно зі Словаччиною заблокували ухвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії.
- Чиновник пояснив, що це є відповіддю на план Єврокомісії з відмови від російських нафти й газу. В Орбана вважають, що заборона купувати дешеві енергоносії з РФ суперечить попереднім домовленостям.