Україна закликала Німеччину вплинути на Угорщину щодо нового пакету санкцій проти РФ

Зеленський зауважив, що Київ поводить себе "дуже дипломатично, конструктивно" й не реагує на відповідні кроки Будапешту

Володимир Зеленський (Фото: SVEN HOPPE / EPA)

Україна закликала Німеччину вплинути на позицію угорської влади щодо ухвалення 18-го пакета європейських санкцій. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський перед початком зустрічі з міністром закордонних справ ФРН Йоганном Вадефулем у Києві, передає Укрінформ.

"Ми вдячні за підтримку 18-го санкційного пакета санкцій проти російської агресії. Я знаю, що європейські лідери дуже близькі до [ухвалення] цього пакету. Знаю, що є деякі поки що непорозуміння з офіційним Будапештом. Зі свого боку ми хотіли б сказати, що звертаємось до Німеччини, як до лідера Європи, щодо вашого діалогу з Угорщиною", – заявив президент.

На його думку, це в інтересах усієї Європи, аби санкційні пакети проти РФ працювали, й щоб Москва "відчувала високу вартість цієї війни", оскільки саме через санкції "її економіка буде страждати".

Глава держави зауважив, що Україна поводить себе "дуже дипломатично, конструктивно" й не реагує на відповідні кроки Угорщини.

"[Ми] хотіли б, щоб ми все ж таки залишались в союзі партнерів і друзів. Безумовно, Україні завжди є чим відповісти, але все ж таки ми партнери, і ворог у нас один, і це Росія", – підсумував президент.