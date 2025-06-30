Украина призвала Германию повлиять на Венгрию насчет нового пакета санкций против РФ

Зеленский отметил, что Киев ведет себя "очень дипломатично, конструктивно" и не реагирует на соответствующие шаги Будапешта

Володимир Зеленский (Фото: SVEN HOPPE / EPA)

Украина призвала Германию повлиять на позицию венгерских властей в отношении принятия 18-го пакета европейских санкций. Об этом заявил президент Владимир Зеленский перед началом встречи с министром иностранных дел ФРГ Йоганном Вадефулом в Киеве, передает Укрінформ.

"Мы благодарны за поддержку 18-го пакета санкций против российской агрессии. Я знаю, что европейские лидеры очень близки к принятию этого пакета. Я знаю, что есть некоторые пока недопонимания с официальным Будапештом. Со своей стороны мы хотели бы сказать, что обращаемся к Германии, как к лидеру Европы, по поводу вашего диалога с Венгрией", — заявил президент.

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По его мнению, в интересах всей Европы, чтобы пакеты санкций против РФ работали, и чтобы Москва "чувствовала высокую цену этой войны", поскольку именно из-за санкций "ее экономика будет страдать".

Глава государства отметил, что Украина ведет себя "очень дипломатично, конструктивно" и не реагирует на соответствующие шаги Венгрии.

"[Мы] хотели бы, чтобы мы все же оставались в союзе партнеров и друзей. Безусловно, Украине всегда есть что ответить, но все же мы партнеры, и враг у нас один, и это Россия", — резюмировал президент.