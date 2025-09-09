Україна зіграла внічию з Азербайджаном на кваліфікації ЧС 2026
Збірні України та Азербайджану унічию зіграли матч другого туру групового етапу кваліфікації Чемпіонату світу-2026.
Від України гол забив Георгій Судаков у другому таймі, від Азербайджану – Емін Махмудов у пенальті.
Попри нічию українська команда випереджає азербайджанську у турнірній таблиці групи B й посідає третє місце, оскільки має краще співвідношення забитих та пропущених м'ячів (1:3 проти 1:6).
Ісландія та Франція посідають перше та друге місце в групі й мають по три очки, Україна і Азербайджан – по одному.
Далі Україна гратиме проти Ісландії. Матч заплановано на 10 жовтня.
- 5 вересня збірна України програла Франції у першому матчі кваліфікації з рахунком 0:2.
