Україна зіграла внічию з Азербайджаном на кваліфікації ЧС 2026

Георгій Судаков (Ілюстративне фото: ANNA SZILAGYI / EPA)

Збірні України та Азербайджану унічию зіграли матч другого туру групового етапу кваліфікації Чемпіонату світу-2026.

Від України гол забив Георгій Судаков у другому таймі, від Азербайджану – Емін Махмудов у пенальті.

Попри нічию українська команда випереджає азербайджанську у турнірній таблиці групи B й посідає третє місце, оскільки має краще співвідношення забитих та пропущених м'ячів (1:3 проти 1:6).

Ісландія та Франція посідають перше та друге місце в групі й мають по три очки, Україна і Азербайджан – по одному.

Далі Україна гратиме проти Ісландії. Матч заплановано на 10 жовтня.