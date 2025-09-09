Украина сыграла вничью с Азербайджаном на квалификации ЧМ 2026 на квалификации
Сборные Украины и Азербайджана вничью сыграли матч второго тура группового этапа квалификации Чемпионата мира-2026.
От Украины гол забил Георгий Судаков во втором тайме, от Азербайджана – Эмин Махмудов в пенальти.
Несмотря на ничью, украинская команда опережает азербайджанскую в турнирной таблице группы B и занимает третье место, поскольку имеет лучшее соотношение забитых и пропущенных мячей (1:3 против 1:6).
Исландия и Франция занимают первое и второе место в группе и имеют по три очка, Украина и Азербайджан – по одному.
Далее Украина будет играть против Исландии. Матч запланирован на 10 октября.
- 5 сентября сборная Украины проиграла Франции в первом матче квалификации со счетом 0:2.
