Украина сыграла вничью с Азербайджаном на квалификации ЧМ 2026 на квалификации

Георгий Судаков (Иллюстративное фото: ANNA SZILAGYI / EPA)

Сборные Украины и Азербайджана вничью сыграли матч второго тура группового этапа квалификации Чемпионата мира-2026.

От Украины гол забил Георгий Судаков во втором тайме, от Азербайджана – Эмин Махмудов в пенальти.

Несмотря на ничью, украинская команда опережает азербайджанскую в турнирной таблице группы B и занимает третье место, поскольку имеет лучшее соотношение забитых и пропущенных мячей (1:3 против 1:6).

Исландия и Франция занимают первое и второе место в группе и имеют по три очка, Украина и Азербайджан – по одному.

Далее Украина будет играть против Исландии. Матч запланирован на 10 октября.