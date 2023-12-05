Українці за рік стали менше довіряти Дуді та Ердогану. Санду – навпаки: опитування

Найбільше українці довіряють президенту США та Польщі, президентці Єврокомісії та прем'єру Великої Британії. Не довіряють – Путіну, Лукашенку та Сі

Анджей Дуда (Фото: LIGA.net)

Соціологічна група Info Sapiens на замовлення Центру "Нова Європа" дізналася, що за один рік українці стали менше довіряти президентам Польщі Анджею Дуді та Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану. Рівень довіри до молдовської лідерки Маї Санду навпаки зріс.

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Найбільше з-поміж всіх західних політиків українці довіряють президенту США Джо Байдену: його рівень довіри на 2023 рік – 83% (торік це були 79%).

На другому місці – Дуда. Йому довіряють 77% опитаних. Водночас у 2022 році він випереджав Байдена (торік польському президенту довіряли 86% українців).

Третє та четверте місця поділяють президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак (по 74%). Порівняно з минулим роком їхній рейтинг довіри зріс.

Також з 50% до 61% зросла довіра до Санду. Генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу довіряють трохи більше – 66%.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц викликає довіру у 61% українців, а президент Франції Емманюель Макрон – у 55%.

Лінійку тих, кому українці зовсім не довіряють, очолив російський диктатор Володимир Путін (97%), одразу за ним – білоруський "колега" Олександр Лукашенко (95%).

Слідом за Путіним і Лукашенком з практично абсолютною недовірою українців до них іде китайський лідер Сі Цзіньпін. 85% українців сказали, що переважно або повністю йому не довіряють.

На четвертому місці – прем’єр Угорщини Віктор Орбан із 78% недовіри (+9 за рік).

Замикає п’ятірку Ердоган із 61% (+14).

Опитування здійснено на замовлення Центру "Нова Європа" у межах проєкту за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" і ЄС. Висновки матеріалу відображають позицію авторів і необов’язково збігаються з позицією Міжнародного фонду "Відродження" та ЄС.

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