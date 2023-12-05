Украинцы за год стали меньше доверять Дуде и Эрдогану. Санду – наоборот: опрос

Больше украинцы доверяют президенту США и Польши, президентке Еврокомиссии и премьеру Великобритании. Не доверяют – Путину, Лукашенко и Си

Анджей Дуда (Фото: LIGA.net)

Социологическая группа Info Sapiens по заказу Центра "Новая Европа" узнала, что за один год украинцы стали меньше доверять президентам Польши Анджею Дуде и Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Уровень доверия к молдавскому лидеру Майе Санду наоборот вырос.

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Больше всего из всех западных политиков украинцы доверяют президенту США Джо Байдену: его уровень доверия на 2023 год – 83% (в прошлом году это были 79%).

На втором месте – Дуда. Ему доверяют 77% опрошенных. При этом в 2022 году он опережал Байдена (в прошлом году польскому президенту доверяли 86% украинцев).

Третье и четвертое места разделяют президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Риши Сунак (по 74%). По сравнению с прошлым годом, их рейтинг доверия подрос.

Также с 50% до 61% возросло доверие к Санду. Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу доверяют чуть больше – 66%.

Канцлер Германии Олаф Шольц вызывает доверие у 61% украинцев, а президент Франции Эмманюэль Макрон – у 55%.

Линейку тех, кому украинцы совсем не доверяют, возглавил российский диктатор Владимир Путин (97%), сразу за ним – белорусский "коллега" Александр Лукашенко (95%).

Вслед за Путиным и Лукашенко с практически абсолютным недоверием украинцев к ним идет китайский лидер Си Цзиньпин. 85% украинцев сказали, что в основном или полностью ему не доверяют.

На четвертом месте – премьер Венгрии Виктор Орбан по 78% недоверия (+9 за год).

Замыкает пятерку Эрдоган с 61% (+14).

Опрос проведен по заказу Центра "Новая Европа" в рамках проекта при поддержке Международного фонда "Возрождение" и ЕС. Выводы материала отражают позицию авторов и не обязательно совпадают с позицией Международного фонда "Возрождение" и ЕС.

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