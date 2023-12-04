Українці хочуть президента з бойовим досвідом: звідки тоді у Зеленського рейтинг – пояснює соціолог

Бойовий досвід у президента важливий для українців зараз. Як тільки війна закінчиться — запити зміняться, каже директор КМІС Грушецький

Володимир Зеленський (фото - скриншот видео)

Для більшості опитаних соціологічною групою Рейтинг є важливим, щоб кандидат у президенти мав бойовий військовий досвід. Але згідно з цим же опитуванням перше місце в президентському рейтингу займає чинний голова держави Володимир Зеленський. Виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Антон Грушецький пояснює, що Зеленський вписується в образ сильного лідера, якого обирають більшість респондентів. Про це він заявив у коментарі для YouTube-каналу LIGA.net.

"У нас понад 90% людей вважають, що Україна має бути повноцінною функціонуючою демократією. Але коли ми просимо вибрати людей, що важливіше – сильний лідер чи демократична система – більшість обирає сильного лідера, — пояснює соціолог. – І Зеленський вписується в цей образ, враховуючи його поведінку в перші місяці великого вторгнення".

За його словами, бойовий досвід залишається важливим критерієм прямо зараз, тому що "українці потребують оборонця і є запит на перемогу".

"Але цей порядок актуальний на прямо зараз, — додає Грушецький. – Як тільки ми вийдемо на сприятливий для нас результат і війна завершиться, у людей будуть трошки інші запити".

Він нагадує, що у 2014-2015 роках був високий запит на "оборонців", але після мінських домовленостей та припинення вогню люди почали більше переживати за економіку, корупцію та інші проблеми.

ДОВІДКА 1 грудня українські ЗМІ опублікували дані закритого опитування соціологічного опитування Рейтинг за початок листопада. Зокрема, соціологи запитали, наскільки важливо, щоб кандидат у президенти мав бойовий військовий досвід. 33% відповіли, що дуже важливо, ще 34% – скоріше важливо. Для 19% респондентів бойовий досвід скоріше не важливий, для 12% – зовсім не важливий, а 2% – не визначились. 1 грудня українські ЗМІ опублікували дані закритого опитування соціологічного опитування Рейтинг за початок листопада. Зокрема, соціологи запитали, наскільки важливо, щоб кандидат у президенти мав бойовий військовий досвід. 33% відповіли, що дуже важливо, ще 34% – скоріше важливо. Для 19% респондентів бойовий досвід скоріше не важливий, для 12% – зовсім не важливий, а 2% – не визначились.