Українці хочуть президента з бойовим досвідом: звідки тоді у Зеленського рейтинг – пояснює соціолог
Для більшості опитаних соціологічною групою Рейтинг є важливим, щоб кандидат у президенти мав бойовий військовий досвід. Але згідно з цим же опитуванням перше місце в президентському рейтингу займає чинний голова держави Володимир Зеленський. Виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Антон Грушецький пояснює, що Зеленський вписується в образ сильного лідера, якого обирають більшість респондентів. Про це він заявив у коментарі для YouTube-каналу LIGA.net.
"У нас понад 90% людей вважають, що Україна має бути повноцінною функціонуючою демократією. Але коли ми просимо вибрати людей, що важливіше – сильний лідер чи демократична система – більшість обирає сильного лідера, — пояснює соціолог. – І Зеленський вписується в цей образ, враховуючи його поведінку в перші місяці великого вторгнення".
За його словами, бойовий досвід залишається важливим критерієм прямо зараз, тому що "українці потребують оборонця і є запит на перемогу".
"Але цей порядок актуальний на прямо зараз, — додає Грушецький. – Як тільки ми вийдемо на сприятливий для нас результат і війна завершиться, у людей будуть трошки інші запити".
Він нагадує, що у 2014-2015 роках був високий запит на "оборонців", але після мінських домовленостей та припинення вогню люди почали більше переживати за економіку, корупцію та інші проблеми.
- У жовтні 2023-го Зеленський заявив, що балотуватиметься на другий термін, якщо війна Росії проти України продовжуватиметься.
- Пізніше дружина Зеленського Олена повідомила, що не хоче, щоб її чоловік залишався президентом України на наступний термін.