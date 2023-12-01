Олена Зеленська: Не хочу, щоб мій чоловік залишався президентом на наступний термін

﻿Олена Зеленська не хоче, щоб її чоловік залишався президентом на наступний термін. Про це вона сказала в інтерв'ю для подкасту The Economist

Олена та Володимир Зеленські під час візиту до Вашингтона (Фото - Офіс президента)

Олена Зеленська не хоче, щоб її чоловік Володимир Зеленський залишався президентом України на наступний термін. Про це вона сказала в інтерв'ю для подкасту The Economist.

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На запитання про те, як вона бачить майбутнє їхньої родини після перемоги України, перша леді відповіла, що їй хочеться бути разом із чоловіком та дітьми.

"Дуже хочеться знову весь час бути разом, з чоловіком і дітьми. Візьмемо відпустку, поїдемо кудись. Куди завгодно, аби разом, всі вчотирьох. І добре б надовго, на місяць", – сказала вона.

Після цього, сказала вона, можна буде подумати, що робити далі.

"Йому і мені. Тому що я не хочу, щоб він залишався президентом на наступний термін або на два наступні терміни. Це неможливо... Напевно, нам доведеться знайти щось ще, щось нове. Це вимагатиме творчого підходу", – сказала Зеленська.

30 листопада повідомлялося, що Олена Зеленська увійшла до списку 25 найвпливовіших жінок світу за версією Financial Times.

Politico у щорічному рейтингу не визнало Володимира Зеленського найвпливовішою людиною в Європі, як це було у 2022 році, але він очолив категорію "мрійники".

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