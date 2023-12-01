Елена Зеленская: Не хочу, чтобы мой муж оставался президентом на следующий срок

﻿Елена Зеленская не хочет, чтобы ее муж оставался президентом на следующий срок. Об этом она сказала в интервью для подкаста The Economist

Елена и Владимир Зеленские во время визита в Вашингтон (Фото - Офис президента)

Елена Зеленская не хочет, чтобы ее муж Владимир Зеленский оставался президентом Украины на следующий срок. Об этом она сказала в интервью для подкаста The Economist.

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На вопрос о том, как она видит будущее их семьи после победы Украины, первая леди ответила, что ей хочется быть вместе с мужем и детьми.

"Очень хочется снова все время быть вместе, с мужем и детьми. Возьмем отпуск, поедем куда-нибудь. Куда угодно, лишь бы вместе, все вчетвером. И хорошо бы надолго, на месяц", – сказала она.

После этого, сказала она, можно будет вместе подумать, что делать дальше.

"Ему и мне. Потому что я не хочу, чтобы он оставался президентом на следующий срок или на два следующих срока. Это невозможно... Наверное, нам придется найти что-нибудь еще, что-нибудь новое. Это потребует творческого подхода", – сказала Зеленская.

30 ноября сообщалось, что Елена Зеленская вошла в список 25 самых влиятельных женщин мира по версии Financial Times.

Politico в ежегодном рейтинге не признало Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе, как это было в 2022 году, но он возглавил категорию "мечтатели".

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