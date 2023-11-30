Financial Times назвало список 25 самых влиятельных женщин мира. Туда вошла Зеленская

Первая леди Елена Зеленская вошла в список 25 самых влиятельных женщин мира по версии издания Financial Times

Елена Зеленская (Фото: ОП)

Первая леди Елена Зеленская вошла в список 25 самых влиятельных женщин мира по версии Financial Times. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте издания.

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В рейтинг Зеленскую внесла премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая является одной из главных союзниц Украины на международной арене.

По ее словам, первая леди стала символом стойкости для всего мира, как и президент Владимир Зеленский.

Список составляли самые влиятельные в мире женщины.

Также в него попали глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, актриса Марго Робби, певица Beyoncе, иранская правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади и другие.

Politico в ежегодном рейтинге не признало президента Зеленского самым влиятельным человеком в Европе, как это было в 2022 году, он возглавил категорию "мечтателей".

Вторую позицию в списке "мечтателей", по мнению Politico, достоин представлять российский оппозиционер Алексей Навальный, который в 2014 году говорил, что Украина никогда не сможет вернуть оккупированный россиянами Крым. Лишь при заключении путинского режима он признал, что Россия должна деоккупировать всю территорию Украины, включая Крым, и начать выплату репараций.

В то же время в топ-пять рейтинга за 2023 год вошел глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, которого назвали "зеленым кардиналом" Украины.

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