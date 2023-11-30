Financial Times назвало список 25 найвпливовіших жінок світу. Туди увійшла Олена Зеленська
Перша леді Олена Зеленська увійшла до списку 25 найвпливовіших жінок світу за версією Financial Times. Відповідний рейтинг опубліковано на сайті видання.
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До рейтингу Зеленську внесла прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, яка є однією з головних союзниць України на міжнародній арені.
За її словами, перша леді стала символом стійкості для всього світу, як і президент Володимир Зеленський.
Список складали найвпливовіші у світі жінки.
Також до нього потрапили голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, актриса Марго Роббі, співачка Beyoncе, іранська правозахисниця та лауреат Нобелівської премії миру Наргес Мохаммаді та інші.
- Politico в щорічному рейтингу не визнало президента Зеленського найвпливовішою людиною в Європі, як це було у 2022 році, він очолив категорію "мрійників".
- Другу позицію у списку "мрійників", на думку Politico, гідний представляти російський опозиціонер Олексій Навальний, який у 2014 році говорив, що Україна ніколи не зможе повернути окупований росіянами Крим. Лише під час укладання путінського режиму він визнав, що Росія має деокупувати всю територію України, включно з Кримом, і розпочати виплату репарацій.
- Водночас у п'ятірку рейтингу за 2023 рік увійшов голова Офісу президента України Андрій Єрмак, якого назвали "зеленим кардиналом" України.
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