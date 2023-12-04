Украинцы хотят президента с боевым опытом: откуда у Зеленского рейтинг – поясняет социолог
Владимир Зеленский (фото - скриншот видео)

Для большинства опрошенных социологической группой Рейтинг важно, чтобы кандидат в президенты имел боевой военный опыт. Но согласно этому же опросу первое место в президентском рейтинге занимает действующий глава государства Владимир Зеленский. Исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий объясняет, что Зеленский вписывается в образ сильного лидера, которого выбирает большинство респондентов. Об этом он заявил в комментарии для YouTube -канала LIGA.net.

"У нас более 90% людей считают, что Украина должна быть полноценной функционирующей демократией. Но когда мы просим выбрать людей, что важнее – сильный лидер или демократическая система – большинство выбирает сильного лидера, – объясняет социолог. – И Зеленский вписывается в этот образ, учитывая его поведение в первые месяцы большого вторжения".

По его словам, боевой опыт остается важным критерием прямо сейчас, потому что "украинцы нуждаются в защитнике и есть запрос на победу".

"Но этот порядок актуален прямо сейчас, — добавляет Грушецкий. – Как только мы выйдем на благоприятный для нас результат и война завершится, у людей будут немного другие запросы".

Он напоминает, что в 2014-2015 годах был высок запрос на "защитников", но после минских договоренностей и прекращения огня люди стали больше переживать за экономику, коррупцию и другие проблемы.

СПРАВКА
1 декабря украинские СМИ опубликовали данные закрытого опроса социологического опроса Рейтинг за начало ноября. В частности, социологи спросили, как важно, чтобы кандидат в президенты имел боевой военный опыт. 33% ответили, что очень важно, еще 34% – скорее важно. Для 19% респондентов боевой опыт скорее не важен, для 12% – совсем не важен, а 2% – не определились.

  • В октябре 2023-го Зеленский заявил, что будет баллотироваться на второй срок, если война России против Украины будет продолжаться.
  • Позже супруга Зеленского Елена сообщила, что не хочет, чтобы ее муж оставался президентом Украины на следующий срок.
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