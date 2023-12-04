Украинцы хотят президента с боевым опытом: откуда у Зеленского рейтинг – поясняет социолог

Боевой опыт у президента важен для украинцев сейчас. Как только война закончится — запросы изменятся, говорит директор КМИС Грушецкий

Владимир Зеленский (фото - скриншот видео)

Для большинства опрошенных социологической группой Рейтинг важно, чтобы кандидат в президенты имел боевой военный опыт. Но согласно этому же опросу первое место в президентском рейтинге занимает действующий глава государства Владимир Зеленский. Исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий объясняет, что Зеленский вписывается в образ сильного лидера, которого выбирает большинство респондентов. Об этом он заявил в комментарии для YouTube -канала LIGA.net.

"У нас более 90% людей считают, что Украина должна быть полноценной функционирующей демократией. Но когда мы просим выбрать людей, что важнее – сильный лидер или демократическая система – большинство выбирает сильного лидера, – объясняет социолог. – И Зеленский вписывается в этот образ, учитывая его поведение в первые месяцы большого вторжения".

По его словам, боевой опыт остается важным критерием прямо сейчас, потому что "украинцы нуждаются в защитнике и есть запрос на победу".

"Но этот порядок актуален прямо сейчас, — добавляет Грушецкий. – Как только мы выйдем на благоприятный для нас результат и война завершится, у людей будут немного другие запросы".

Он напоминает, что в 2014-2015 годах был высок запрос на "защитников", но после минских договоренностей и прекращения огня люди стали больше переживать за экономику, коррупцию и другие проблемы.

СПРАВКА 1 декабря украинские СМИ опубликовали данные закрытого опроса социологического опроса Рейтинг за начало ноября. В частности, социологи спросили, как важно, чтобы кандидат в президенты имел боевой военный опыт. 33% ответили, что очень важно, еще 34% – скорее важно. Для 19% респондентов боевой опыт скорее не важен, для 12% – совсем не важен, а 2% – не определились. 1 декабря украинские СМИ опубликовали данные закрытого опроса социологического опроса Рейтинг за начало ноября. В частности, социологи спросили, как важно, чтобы кандидат в президенты имел боевой военный опыт. 33% ответили, что очень важно, еще 34% – скорее важно. Для 19% респондентов боевой опыт скорее не важен, для 12% – совсем не важен, а 2% – не определились.

В октябре 2023-го Зеленский заявил, что будет баллотироваться на второй срок, если война России против Украины будет продолжаться.

Позже супруга Зеленского Елена сообщила, что не хочет, чтобы ее муж оставался президентом Украины на следующий срок.

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