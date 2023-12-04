Украинцы хотят президента с боевым опытом: откуда у Зеленского рейтинг – поясняет социолог
Для большинства опрошенных социологической группой Рейтинг важно, чтобы кандидат в президенты имел боевой военный опыт. Но согласно этому же опросу первое место в президентском рейтинге занимает действующий глава государства Владимир Зеленский. Исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий объясняет, что Зеленский вписывается в образ сильного лидера, которого выбирает большинство респондентов. Об этом он заявил в комментарии для YouTube -канала LIGA.net.
"У нас более 90% людей считают, что Украина должна быть полноценной функционирующей демократией. Но когда мы просим выбрать людей, что важнее – сильный лидер или демократическая система – большинство выбирает сильного лидера, – объясняет социолог. – И Зеленский вписывается в этот образ, учитывая его поведение в первые месяцы большого вторжения".
По его словам, боевой опыт остается важным критерием прямо сейчас, потому что "украинцы нуждаются в защитнике и есть запрос на победу".
"Но этот порядок актуален прямо сейчас, — добавляет Грушецкий. – Как только мы выйдем на благоприятный для нас результат и война завершится, у людей будут немного другие запросы".
Он напоминает, что в 2014-2015 годах был высок запрос на "защитников", но после минских договоренностей и прекращения огня люди стали больше переживать за экономику, коррупцию и другие проблемы.
- В октябре 2023-го Зеленский заявил, что будет баллотироваться на второй срок, если война России против Украины будет продолжаться.
- Позже супруга Зеленского Елена сообщила, что не хочет, чтобы ее муж оставался президентом Украины на следующий срок.