Головнокомандувач Валерій Залужний ніколи не заявляв про політичні амбіції, тому сприймати будь-які президентські рейтинги як однозначні не варто. Про це в коментарі для YouTube-каналу LIGA.net сказав виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Антон Грушецький.

"Будь-які рейтинги зараз є дуже гіпотетичними, тому що Залужний ніколи не заявляв про свої політичні амбіції. Міряти рейтинги — це право соціологів та журналістів, але це не означає, що ця людина є політиком. Тому є проблема втягування Залужного в політику, часто навіть проти його волі", – вважає соціолог.

На його думку, яким Залужний буде політиком – питання відкрите, адже "ми не розуміємо його політичні погляди, його команду".

"Є тенденція: коли людина не асоціюється з політикою – вона отримує дуже високе схвалення і довіру. Тільки людина йде в політику – одразу виникають певні питання, — пояснює Грушецький. – Тому сприймати ці рейтинги як однозначні не варто".

Соціолог нагадує, що більшість українців проти виборів до закінчення війни, а мільйони потенційних виборців зараз за кордоном. Ще сотні тисяч – проходять військову службу.

"Тому реальний розклад ніхто не знає", – підсумував він.

ДОВІДКА 4 грудня Українська правда 4 грудня Українська правда опублікувала дані закритого соціологічного опитування Рейтинг за початок листопада. Зокрема, респондентів питали, за кого б вони проголосували, якби вибори президента проводили найближчим часом. Серед тих, хто буде голосувати і визначився, 47,4% віддали б голос за діючого президента Володимира Зеленського . 30,7% респондентів проголосували б за Залужного. Якби Зеленський і Залужний вийшли в другий тур виборів, то 42% проголосували б за нинішнього президента, а 40% – за Залужного. 10% – не будуть голосувати, 8% – не визначились.