Директор КМІС: Рейтинги Залужного гіпотетичні. Ми не знаємо його команду та погляди
Головнокомандувач Валерій Залужний ніколи не заявляв про політичні амбіції, тому сприймати будь-які президентські рейтинги як однозначні не варто. Про це в коментарі для YouTube-каналу LIGA.net сказав виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Антон Грушецький.
"Будь-які рейтинги зараз є дуже гіпотетичними, тому що Залужний ніколи не заявляв про свої політичні амбіції. Міряти рейтинги — це право соціологів та журналістів, але це не означає, що ця людина є політиком. Тому є проблема втягування Залужного в політику, часто навіть проти його волі", – вважає соціолог.
На його думку, яким Залужний буде політиком – питання відкрите, адже "ми не розуміємо його політичні погляди, його команду".
"Є тенденція: коли людина не асоціюється з політикою – вона отримує дуже високе схвалення і довіру. Тільки людина йде в політику – одразу виникають певні питання, — пояснює Грушецький. – Тому сприймати ці рейтинги як однозначні не варто".
Соціолог нагадує, що більшість українців проти виборів до закінчення війни, а мільйони потенційних виборців зараз за кордоном. Ще сотні тисяч – проходять військову службу.
"Тому реальний розклад ніхто не знає", – підсумував він.
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