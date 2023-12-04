Главнокомандующий Валерий Залужный никогда не заявлял о политических амбициях, поэтому воспринимать какие-либо президентские рейтинги как однозначные не стоит. Об этом в комментарии для YouTube-канала LIGA.net сказал исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.

"Любые рейтинги сейчас очень гипотетичны, потому что Залужный никогда не заявлял о своих политических амбициях. Мерить рейтинги — это право социологов и журналистов, но это не значит, что этот человек является политиком. Поэтому есть проблема втягивания Залужного в политику, часто даже против его воли", – считает социолог.

По его мнению, каким Залужный будет политиком – вопрос открытый, ведь "мы не понимаем его политических взглядов, его команды".

"Есть тенденция: когда человек не ассоциируется с политикой – он получает очень высокое одобрение и доверие. Только человек идет в политику – сразу возникают определенные вопросы, – объясняет Грушецкий. – Поэтому воспринимать эти рейтинги как однозначные не стоит".

Социолог напоминает, что большинство украинцев против выборов до окончания войны, а миллионы потенциальных избирателей сейчас за границей. Еще сотни тысяч – проходят военную службу.

"Поэтому реального расклада никто не знает", — подытожил он.

СПРАВКА 4 декабря Украинская правда опубликовала данные закрытого социологического опроса Рейтинг за начало ноября. В частности, респондентов спрашивали, за кого бы они проголосовали, если бы выборы президента проводились в ближайшее время. Среди тех, кто будет голосовать и определился, 47,4% отдали бы голос за действующего президента Владимира Зеленского. 30,7% респондентов проголосовали бы за Залужного. Если бы Зеленский и Залужный вышли во второй тур выборов, то 42% проголосовали бы за действующего президента, а 40% – за Залужного. 10% – не будут голосовать, 8% – не определились. 4 декабря Украинская правда опубликовала данные закрытого социологического опроса Рейтинг за начало ноября. В частности, респондентов спрашивали, за кого бы они проголосовали, если бы выборы президента проводились в ближайшее время. Среди тех, кто будет голосовать и определился, 47,4% отдали бы голос за действующего президента Владимира Зеленского. 30,7% респондентов проголосовали бы за Залужного. Если бы Зеленский и Залужный вышли во второй тур выборов, то 42% проголосовали бы за действующего президента, а 40% – за Залужного. 10% – не будут голосовать, 8% – не определились.

Журнал The Economist написал об "ужасных" отношениях Зеленского и Залужного, советник главы Офиса президента Подоляк заявил LIGA.net, что это не соответствует действительности, а конфликтность президента и главкома "вообще исключена", потому что они ответственны за разные вещи.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук также сказал, что "конфликта" между Зеленским и Залужным нет. По его словам, это "российская пропаганда".

Нардеп от СН Безуглая обвиняет Залужного в военных проблемах. ОП: Не надо спекулировать.

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