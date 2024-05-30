Укренерго: Відсутність відключень тимчасова, ситуація скоро зміниться

Відключення електроенергії будуть пов'язані з тим, що на ремонт підуть певні блоки атомних електростанцій

Ілюстративне фото: Depositphotos

Відсутність погодинних відключень електрики в останні дні травня є тимчасовим покращенням, незабаром ситуація знову погіршиться. Про це заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі Української правди.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Відсутність відключень в останні дні зумовлена виходом з ремонту двох енергоблоків атомних електростанцій, пояснив він.

Проте за графіком уже найближчими днями на ремонт мають піти інші блоки, зазначив посадовець.

Відповідно, ситуація останніх днів, коли не було відключень, знову зміниться, підсумував Кудрицький.

З березня 2024 року країна-агресор Росія завдала п'ять масованих ударів по енергосистемі України, вивівши з ладу до 8 ГВт потужностей генерації електроенергії.

Через російські удари в усіх областях України з травня ввели погодинні відключення електроенергії – їх не було з лютого 2023-го.

З 1 червня очікується підвищення тарифів на електрику, але Міненерго ще не знає, якими будуть ціни. Зараз відомо, що тарифи знову зроблять диференційованими. Радник прем'єра заявив, що собівартість електроенергії з доставленням наразі становить близько 8 грн за кВт-год.

Дивіться також: Який вигляд має українська ТЕС після масштабних ударів російських загарбників – відео