Укрэнерго: Отсутствие отключений временное, ситуация скоро изменится

Отключение электроэнергии будет связано с тем, что на ремонт пойдут определенные блоки атомных электростанций

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Отсутствие почасовых отключений электричества в последние дни мая является временным улучшением, вскоре ситуация снова ухудшится. Об этом заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире Украинской правды.

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Отсутствие отключений в последние дни обусловлено выходом из ремонта двух энергоблоков атомных электростанций, пояснил он.

Однако по графику уже в ближайшие дни на ремонт должны пойти другие блоки, отметил чиновник.

Соответственно, ситуация последних дней, когда не было отключений, снова изменится, подытожил Кудрицкий.

С марта 2024 года страна-агрессор Россия нанесла пять массированных ударов по энергосистеме Украины, выведя из строя до 8 ГВт мощностей генерации электроэнергии.

Из-за российских ударов во всех областях Украины с мая ввели почасовые отключения электроэнергии – их не было с февраля 2023-го.

С 1 июня ожидается повышение тарифов на электричество, но Минэнерго еще не знает, какими будут цены. Сейчас известно, что тарифы снова сделают дифференцированными. Советник премьера заявил, что себестоимость электроэнергии с доставкой в настоящее время составляет около 8 грн за кВт-ч.

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