Енергокомпанія ДТЕК показала, який вигляд має одна з її теплоелектростанцій після масштабних російських атак 22 та 29 березня.

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Компанія зазначає, що через атаки РФ її 80% генеруючих потужностей втрачено, 5 з 6 ТЕС серйозно пошкоджено.

ДТЕК називає ситуацію "надзвичайно важкою".

На відео показано понівечене обладнання всередині ТЕС.

Довідка. ДТЕК – один із найбільших виробників електроенергії в України. Компанія має вісім теплових електростанцій, дві з яких – Запорізька (Енергодар) та Луганська (Щастя) – розташовані на тимчасово окупованих територіях, а ще одна – Курахівська – у прифронтовому місті Курахове.

Вночі 29 березня в Україні була оголошена повітряна тривога: російські війська запустили "Кинджали" та крилаті ракети з Ту-95МС. Внаслідок цього польські військові повідомили про зліт авіації.

Внаслідок атаки було пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центрі та на заході країни. ДТЕК повідомила, що Росія атакувала три її ТЕС: є пошкодження, поранень зазнав енергетик.

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