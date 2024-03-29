Нічний обстріл регіонів: Росія серйозно пошкодила три теплоелектростанції ДТЕК
ТЕС (Фото: ДТЕК)

Вночі 29 березня армія Росії атакувала три теплоелектростанції української енергокомпанії ДТЕК: є пошкодження, поранень зазнав енергетик. Про це повідомила пресслужба компанії.

За даними ДТЕК, унаслідок обстрілів серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків.

За попередньою інформацією, поранення отримав енергетик – працівникові надали необхідну допомогу.

У компанії відзначили, що з початку повномасштабного вторгнення Росія вже обстріляла теплоелектростанції ДТЕК понад 160 разів.

  • Вночі 29 березня в Україні була оголошена повітряна тривога: російські війська запустили "Кинджали" та крилаті ракети з Ту-95МС. Внаслідок цього польські військові повідомили про зліт авіації.  
  • Внаслідок атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центрі та на заході країни.

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