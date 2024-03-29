Нічний обстріл регіонів: Росія серйозно пошкодила три теплоелектростанції ДТЕК

ТЕС (Фото: ДТЕК)

Вночі 29 березня армія Росії атакувала три теплоелектростанції української енергокомпанії ДТЕК: є пошкодження, поранень зазнав енергетик. Про це повідомила пресслужба компанії.

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За даними ДТЕК, унаслідок обстрілів серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків.

За попередньою інформацією, поранення отримав енергетик – працівникові надали необхідну допомогу.

У компанії відзначили, що з початку повномасштабного вторгнення Росія вже обстріляла теплоелектростанції ДТЕК понад 160 разів.

Вночі 29 березня в Україні була оголошена повітряна тривога: російські війська запустили "Кинджали" та крилаті ракети з Ту-95МС. Внаслідок цього польські військові повідомили про зліт авіації.

Внаслідок атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центрі та на заході країни.

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