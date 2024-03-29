Ночной обстрел регионов: Россия серьезно повредила три теплоэлектростанции ДТЭК
Ночью 29 марта армия России атаковала три теплоэлектростанции украинской энергокомпании ДТЭК: есть повреждения, ранения получил энергетик. Об этом сообщила пресс-служба компании.
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По данным ДТЭК, в результате обстрелов серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания атаки энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий.
По предварительной информации, ранение получил энергетик – работнику оказали необходимую помощь.
В компании отметили, что с начала полномасштабного вторжения Россия уже обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК более 160 раз.
- Ночью 29 марта в Украине была объявлена воздушная тревога: российские войска запустили "Кинжалы" и крылатые ракеты из Ту-95МС. В результате польские военные сообщили о взлете авиации.
- В результате атаки повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе страны.
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