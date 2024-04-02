Энергокомпания ДТЭК показала, как выглядит одна из ее теплоэлектростанций после масштабных российских атак 22 и 29 марта.

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Компания отмечает, что из-за атак РФ ее 80% генерирующих мощностей потеряно, 5 из 6 ТЭС серьезно повреждены.

ДТЭК называет ситуацию "чрезвычайно тяжелой".

На видео показано изуродованное оборудование внутри ТЭС.

Справка. ДТЭК – один из крупнейших производителей электроэнергии в Украине. Компания имеет восемь тепловых электростанций, две из которых – Запорожская (Энергодар) и Луганская (Счастье) – расположены на временно оккупированных территориях, а еще одна – Кураховская – в прифронтовом городе Курахово.

Ночью 29 марта в Украине была объявлена воздушная тревога: российские войска запустили "Кинжалы" и крылатые ракеты из Ту-95МС. В результате польские военные сообщили о взлете авиации.

В результате атаки были повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе страны. ДТЭК сообщила, что Россия атаковала три ее ТЭС : есть повреждения, ранения получил энергетик.

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