Укрпошта випустила нову марку із кораблями РФ, сподівається на знищення "Адмірала Макарова"
Фото - Укрпошта

Укрпошта випустила нову марку зі знищеним ворожим флотом, на ній під прицілом зображено російський фрегат "Адмірал Макаров".

"У поштовому випуску "русскій воєнний флот – до дна!" – найвагоміші втрати ворога на морі за два роки повномасштабної війни. Зображений під прицілом "Адмірал Макаров" все ще неушкоджений, але, сподіваємося, ненадовго", – заявили в Укрпошті.

У держпідприємстві зазначили, що новинка продовжує легендарну серію, яку у квітні 2022-го почала поштова марка "Русскій воєнний корабль, іді… !". Тоді марка "передвістила" знищення Збройними Силами України ворожого крейсера "Москва".

Нову марку випущено тиражем 1 млн екземплярів.

Укрпошта випустила нову марку із кораблями РФ, сподівається на знищення "Адмірала Макарова"
Фото – Укрпошта
  • 12 квітня 2022 року Укрпошта ввела в обіг поштову марку в умовах воєнного часу – "Русскій воєнний корабль, іді…!". Через два дні крейсер "Москва" був відправлений на дно.
  • Найкращою поштовою маркою 2023 року, за результатами голосування українців, стала марка "Вічна пам'ять".
  • 13 квітня з нагоди Дня працівників оборонно-промислового комплексу України відбулося спецпогашення поштового блока "Зброя перемоги. Made in UA".
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