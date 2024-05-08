Укрпошта випустила нову марку із кораблями РФ, сподівається на знищення "Адмірала Макарова"

На новій марці зображено під прицілом російський фрегат "Адмірал Макаров", який поки ще неушкоджений

Фото - Укрпошта

Укрпошта випустила нову марку зі знищеним ворожим флотом, на ній під прицілом зображено російський фрегат "Адмірал Макаров".

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"У поштовому випуску "русскій воєнний флот – до дна!" – найвагоміші втрати ворога на морі за два роки повномасштабної війни. Зображений під прицілом "Адмірал Макаров" все ще неушкоджений, але, сподіваємося, ненадовго", – заявили в Укрпошті.

У держпідприємстві зазначили, що новинка продовжує легендарну серію, яку у квітні 2022-го почала поштова марка "Русскій воєнний корабль, іді… !". Тоді марка "передвістила" знищення Збройними Силами України ворожого крейсера "Москва".

Нову марку випущено тиражем 1 млн екземплярів.

Фото – Укрпошта