Укрпошта випустила нову марку із кораблями РФ, сподівається на знищення "Адмірала Макарова"
Укрпошта випустила нову марку зі знищеним ворожим флотом, на ній під прицілом зображено російський фрегат "Адмірал Макаров".
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
"У поштовому випуску "русскій воєнний флот – до дна!" – найвагоміші втрати ворога на морі за два роки повномасштабної війни. Зображений під прицілом "Адмірал Макаров" все ще неушкоджений, але, сподіваємося, ненадовго", – заявили в Укрпошті.
У держпідприємстві зазначили, що новинка продовжує легендарну серію, яку у квітні 2022-го почала поштова марка "Русскій воєнний корабль, іді… !". Тоді марка "передвістила" знищення Збройними Силами України ворожого крейсера "Москва".
Нову марку випущено тиражем 1 млн екземплярів.
- 12 квітня 2022 року Укрпошта ввела в обіг поштову марку в умовах воєнного часу – "Русскій воєнний корабль, іді…!". Через два дні крейсер "Москва" був відправлений на дно.
- Найкращою поштовою маркою 2023 року, за результатами голосування українців, стала марка "Вічна пам'ять".
- 13 квітня з нагоди Дня працівників оборонно-промислового комплексу України відбулося спецпогашення поштового блока "Зброя перемоги. Made in UA".