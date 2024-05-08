Укрпочта выпустила новую марку с кораблями РФ, надеется на уничтожение "Адмирала Макарова"
Укрпочта выпустила новую марку с уничтоженным вражеским флотом, на ней под прицелом изображен российский фрегат "Адмирал Макаров".
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"В почтовом выпуске "русский военный флот – до дна!" – самые значительные потери врага на море за два года полномасштабной войны. Изображенный под прицелом "Адмирал Макаров" все еще невредим, но, надеемся, ненадолго", – заявили в Укрпочте.
В госпредприятии отметили, что новинка продолжает легендарную серию, которую в апреле 2022 начала почтовая марка "Русский военный корабль, иди… !". Тогда марка "предвестила" уничтожение Вооруженными Силами Украины вражеского крейсера "Москва".
Новая марка выпущена тиражом 1 млн экземпляров.
- 12 апреля 2022 года Укрпочта ввела в обращение почтовую марку в условиях военного времени – "Русский военный корабль, иди…!". Через два дня крейсер "Москва" был отправлен на дно.
- Лучшей почтовой маркой 2023 года, по результатам голосования украинцев, стала марка "Вечная память".
- 13 апреля по случаю Дня работников оборонно-промышленного комплекса Украины состоялось спецпогашение почтового блока "Оружие победы. Made in UA".