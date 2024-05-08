Укрпочта выпустила новую марку с кораблями РФ, надеется на уничтожение "Адмирала Макарова"

На новой марке изображен под прицелом российский фрегат "Адмирал Макаров", пока еще неповрежденный

Фото - Укрпочта

Укрпочта выпустила новую марку с уничтоженным вражеским флотом, на ней под прицелом изображен российский фрегат "Адмирал Макаров".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В почтовом выпуске "русский военный флот – до дна!" – самые значительные потери врага на море за два года полномасштабной войны. Изображенный под прицелом "Адмирал Макаров" все еще невредим, но, надеемся, ненадолго", – заявили в Укрпочте.

В госпредприятии отметили, что новинка продолжает легендарную серию, которую в апреле 2022 начала почтовая марка "Русский военный корабль, иди… !". Тогда марка "предвестила" уничтожение Вооруженными Силами Украины вражеского крейсера "Москва".

Новая марка выпущена тиражом 1 млн экземпляров.

Фото – Укрпочта