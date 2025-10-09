Укрзалізниця заявила, що сполучення з Чернігівщиною та Сумщиною не припиняється

Через безпекові міркування на деяких ділянках УЗ застосовує комбіновану логістику: рух здійснюється потягом з пересадкою на автобус

Ілюстративне фото: Укрзалізниця

Залізничне сполучення з Чернігівською та Сумською областями не припиняється, повідомила державна компанія Укрзалізниця.

За словами перевізника, на окремих ділянках застосовується комбінована логістика (рух потягом та автобусом) через міркування безпеки.

Читайте також Дронів та обстрілів побільшало в рази. Чи можуть росіяни відкрити Чернігівський фронт

"Щоб не наражати на небезпеку пасажирів і залізничників, дотримуємося протоколів безпеки. Потяги далекого та приміського сполучення до Чернігівської та Сумської областей курсують зміненими та комбінованими маршрутами. Якщо через безпекову ситуацію поїзд не може дістатися до кінцевих станцій у регіоні – пасажирів доправляємо автобусними трансферами", – пояснили в УЗ.

Там зауважили, що наразі така логістика діє для Шостки, Конотопа, Ромнів, Носівки й Ніжина: "Наприклад, приміські поїзди наразі курсують до Носівки, далі до Ніжина можна дістатися автобусом".

Стосовно рейсів на 10 жовтня, в Укрзалізниці додали, що маршрути можуть бути комбінованими, але скасувань не передбачається.

Також перевізник попросив дотримуватися заходів безпеки й за сигналом поїзних бригад та працівників вокзалів максимально швидко переходити до укриттів.

"Наступна доба теж буде непростою, однак залізничне сполучення з північними областями триває, а залізниця має всі необхідні резервні протоколи, резервні локомотиви та сценарії комбінованих трансферів", – наголосили в УЗ.