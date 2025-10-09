Укрзалізниця: Сообщение с Черниговской и Сумской областями не прекращается

Из соображений безопасности на некоторых участках УЗ применяет комбинированную логистику: движение осуществляется поездом с пересадкой на автобус

Иллюстративное фото: Укрзалізниця

Железнодорожное сообщение с Черниговской и Сумской областями не прекращается, сообщила государственная компания Укрзалізниця.

По словам перевозчика, на отдельных участках применяется комбинированная логистика (движение поездом и автобусом) из соображений безопасности.

Читайте также Дронов и обстрелов стало больше в разы. Могут ли россияне открыть Черниговский фронт

"Чтобы не подвергать опасности пассажиров и железнодорожников, придерживаемся протоколов безопасности. Поезда дальнего и пригородного сообщения в Черниговскую и Сумскую области курсируют измененными и комбинированными маршрутами. Если из-за ситуации с безопасностью поезд не может добраться до конечных станций в регионе – пассажиров доставляем автобусными трансферами", – пояснили в УЗ.

Там отметили, что сейчас такая логистика действует для Шостки, Конотопа, Ромнов, Носовки и Нежина: "Например, пригородные поезда сейчас курсируют до Носовки, дальше до Нежина можно добраться автобусом".

В отношении рейсов на 10 октября в Укрзалізниці добавили, что маршруты могут быть комбинированными, но отмен не предвидится.

Также перевозчик попросил соблюдать меры безопасности и по сигналу поездных бригад и работников вокзалов максимально быстро переходить в укрытия.

"Следующие сутки тоже будут непростыми, однако железнодорожное сообщение с северными областями продолжается, а железная дорога имеет все необходимые резервные протоколы, резервные локомотивы и сценарии комбинированных трансферов", – отметили в УЗ.