Уламки "шахеда" впали на дах 25-поверхівки у Броварах, була пожежа – фото

Інформації про загиблих та постраждалих немає

Фото: ДСНС Київщини

В ніч проти 22 грудня російські окупаційні війська атакували ударними безпілотниками Україну, у Київській та Чернігівській областях зафіксовано падіння уламків. Про це повідомили представники місцевих влад.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За даними Київської обласної військової адміністрації, у Броварах внаслідок атаки "шахедів" – займання крівлі та ліфтової 25-поверхового житлового будинку. Близько 01:00 з будинку почали евакуйовувати людей.

Рятувальники деблокували жителів однієї з квартир, додали у ДСНС.

Фото: ДСНС Київщини

Фото: ДСНС Київщини

Фото: ДСНС Київщини

На Чернігівщині уламки "шахеда" впали у місті Мена та пошкодили адміністративну будівлю, повідомили в оперативному командуванні "Північ". Попередньо, постраждалих також немає.

Вночі 20 грудня 2024 року Росія атакувала Київ та область дронами. Уламки впали в одному з районів столиці, у Бориспільському районі сталася пожежа.

Вранці ворог ударив ракетами, зокрема атакував Київ балістикою. Одна людина загинула, понад 10 – постраждали.