Обломки "шахеда" упали на крышу 25-этажки в Броварах, был пожар – фото
Фото: ГСЧС Киевской области

В ночь на 22 декабря российские оккупационные войска атаковали ударными беспилотниками Украину, в Киевской и Черниговской областях зафиксировано падение обломков.

По данным Киевской областной военной администрации, в Броварах в результате атаки "шахедов" возгорание кровли и лифтового 25-этажного жилого дома около 01:00 из дома начали эвакуировать людей.

Спасатели деблокировали жителей одной из квартир, добавили в ГСЧС.

Фото: ДСНС Київщини
Фото: ГСЧС Киевщины
Фото: ДСНС Київщини
Фото: ГСЧС Киевщины
Фото: ДСНС Київщини
Фото: ГСЧС Киевщины

На Черниговщине обломки "шахеда" упали в городе Мена и повредили административное здание, сообщили в оперативном командовании "Север". Пострадавших также нет.

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