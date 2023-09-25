Помер нардеп Андрій Іванчук. Йому було 50 років

У ніч проти 25 вересня помер народний депутат Андрій Іванчук. Про це повідомили у пресслужбі Верховної Ради.

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Іванчук був нардепом VII, VIII та IX скликань.

У нинішній Раді він був членом парламентської групи "Довіра".

Також політик очолював комітет з питань економічної політики у VIII скликанні парламенту.

Під час каденції після 2019 року Іванчук був членом комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Причин смерті не називають, йому було 50 років.

10 травня 2022 року помер перший президент України Леонід Кравчук.

Влітку 2021 року він переніс операцію на серці.

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