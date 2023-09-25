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Помер нардеп Андрій Іванчук. Йому було 50 років

Этот материал также доступен на русском
25.09.2023, 09:27
Помер нардеп Андрій Іванчук. Йому було 50 років - Фото
Андрій Іванчук (Фото: Верховна Рада)

У ніч проти 25 вересня помер народний депутат Андрій Іванчук. Про це повідомили у пресслужбі Верховної Ради.

Іванчук був нардепом VII, VIII та IX скликань.

У нинішній Раді він був членом парламентської групи "Довіра".

Також політик очолював комітет з питань економічної політики у VIII скликанні парламенту.

Під час каденції після 2019 року Іванчук був членом комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Причин смерті не називають, йому було 50 років.

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Дмитро Гриниченко
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Верховна РададепутатиАндрій Іванчук
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