Помер нардеп Андрій Іванчук. Йому було 50 років
25.09.2023, 09:27
Андрій Іванчук (Фото: Верховна Рада)
У ніч проти 25 вересня помер народний депутат Андрій Іванчук. Про це повідомили у пресслужбі Верховної Ради.
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Іванчук був нардепом VII, VIII та IX скликань.
У нинішній Раді він був членом парламентської групи "Довіра".
Також політик очолював комітет з питань економічної політики у VIII скликанні парламенту.
Під час каденції після 2019 року Іванчук був членом комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
Причин смерті не називають, йому було 50 років.
- 10 травня 2022 року помер перший президент України Леонід Кравчук.
- Влітку 2021 року він переніс операцію на серці.
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