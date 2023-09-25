Умер нардеп Андрей Иванчук. Ему было 50 лет
25.09.2023, 09:27
Андрей Иванчук (Фото: Верховная Рада)
В ночь на 25 сентября скончался народный депутат Андрей Иванчук. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады.
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Иванчук был нардепом VII, VIII и IX созывов.
В нынешней Раде он был членом парламентской группы "Доверие".
Также политик возглавлял комитет по вопросам экономической политики в VIII созыве парламента.
Во время каденции после 2019 года Иванчук был членом комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике.
Причины смерти не называют, ему было 50 лет.
- 10 мая 2022 года скончался первый президент Украины Леонид Кравчук.
- Летом 2021 года он перенес операцию на сердце.
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