Умер нардеп Андрей Иванчук. Ему было 50 лет

В ночь на 25 сентября скончался народный депутат Андрей Иванчук. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

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Иванчук был нардепом VII, VIII и IX созывов.

В нынешней Раде он был членом парламентской группы "Доверие".

Также политик возглавлял комитет по вопросам экономической политики в VIII созыве парламента.

Во время каденции после 2019 года Иванчук был членом комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике.

Причины смерти не называют, ему было 50 лет.

10 мая 2022 года скончался первый президент Украины Леонид Кравчук.

Летом 2021 года он перенес операцию на сердце.

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