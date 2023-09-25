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Умер нардеп Андрей Иванчук. Ему было 50 лет

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2023, 09:27
Умер нардеп Андрей Иванчук. Ему было 50 лет - Фото
Андрей Иванчук (Фото: Верховная Рада)

В ночь на 25 сентября скончался народный депутат Андрей Иванчук. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

Иванчук был нардепом VII, VIII и IX созывов.

В нынешней Раде он был членом парламентской группы "Доверие".

Также политик возглавлял комитет по вопросам экономической политики в VIII созыве парламента.

Во время каденции после 2019 года Иванчук был членом комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике.

Причины смерти не называют, ему было 50 лет. 

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Дмитрий Гриниченко
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верховная радаАндрей Иванчукдепутаты
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