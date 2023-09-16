Померла голова київського бюро Радіо Свобода Інна Кузнєцова. Вона тяжко хворіла
16.09.2023, 11:43
Інна Кузнєцова (Фото: скриншот з відео)
У Вільнюсі померла голова київського бюро Радіо Свобода Інна Кузнєцова — вона була головним редактором багато років. Про це повідомили на сайті Радіо.
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У повідомленні сказано, що останнім часом Кузнєцова тяжко хворіла.
Вона закінчила факультет журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Працювала кореспондентом та політичним оглядачем Національного радіо, а також Радіо Ера FM.
За керівництва Інни Кузнєцової бюро отримало премію імені Девіда Берка за висвітлення подій Революції Гідності 2013-2014 років.
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