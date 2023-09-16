Умерла глава киевского бюро Радио Свобода Инна Кузнецова. Она тяжело болела

В Вильнюсе скончалась глава киевского бюро Радио Свобода Инна Кузнецова — она была главным редактором много лет. Об этом сообщили на сайте Радио.

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В сообщении сказано, что в последнее время Кузнецова тяжело болела.

Она закончила факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Работала корреспондентом и политическим обозревателем Национального радио, а также Радио Эра FM.

При руководстве Инны Кузнецовой бюро получило премию имени Дэвида Берка за освещение событий Революции Достоинства 2013-2014 годов.

10 мая 2022 года скончался первый президент Украины Леонид Кравчук.

Летом 2021 года он перенес операцию на сердце.

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