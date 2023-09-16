Умерла глава киевского бюро Радио Свобода Инна Кузнецова. Она тяжело болела
16.09.2023, 11:43
Инна Кузнецова (Фото: скриншот с видео)
В Вильнюсе скончалась глава киевского бюро Радио Свобода Инна Кузнецова — она была главным редактором много лет. Об этом сообщили на сайте Радио.
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В сообщении сказано, что в последнее время Кузнецова тяжело болела.
Она закончила факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Работала корреспондентом и политическим обозревателем Национального радио, а также Радио Эра FM.
При руководстве Инны Кузнецовой бюро получило премию имени Дэвида Берка за освещение событий Революции Достоинства 2013-2014 годов.
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