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Умерла глава киевского бюро Радио Свобода Инна Кузнецова. Она тяжело болела

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2023, 11:43
Умерла глава киевского бюро Радио Свобода Инна Кузнецова. Она тяжело болела - Фото
Инна Кузнецова (Фото: скриншот с видео)

В Вильнюсе скончалась глава киевского бюро Радио Свобода Инна Кузнецова — она была главным редактором много лет. Об этом сообщили на сайте Радио.

В сообщении сказано, что в последнее время Кузнецова тяжело болела.

Она закончила факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. 

Работала корреспондентом и политическим обозревателем Национального радио, а также Радио Эра FM.

При руководстве Инны Кузнецовой бюро получило премию имени Дэвида Берка за освещение событий Революции Достоинства 2013-2014 годов. 

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Дмитрий Гриниченко
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радио свободажурналистикаИнна Кузнецова
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