Померла українська співачка та актриса Ніна Матвієнко
08.10.2023, 10:43
Ніна Матвієнко (Фото: Тоня Матвієнко/Facebook)
Померла відома українська співачка та актриса Ніна Матвієнко. Про це у Facebook повідомила її дочка Антоніна.
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Судячи з повідомлення, Матвієнко пішла з життя 8 жовтня.
"Мама померла", – написала Антоніна.
Їй було 75 років.
Інші подробиці та причини смерті поки що невідомі.
Матвієнко мала низку державних нагород, зокрема, зірку Героя України.
Також ще з часів СРСР мала звання народної артистки України та почесної громадянки Києва.
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