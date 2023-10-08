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Померла українська співачка та актриса Ніна Матвієнко

Этот материал также доступен на русском
08.10.2023, 10:43
Померла українська співачка та актриса Ніна Матвієнко - Фото
Ніна Матвієнко (Фото: Тоня Матвієнко/Facebook)

Померла відома українська співачка та актриса Ніна Матвієнко. Про це у Facebook повідомила її дочка Антоніна.

Судячи з повідомлення, Матвієнко пішла з життя 8 жовтня.

"Мама померла", – написала Антоніна.

Їй було 75 років.

Інші подробиці та причини смерті поки що невідомі.

Матвієнко мала низку державних нагород, зокрема, зірку Героя України.

Також ще з часів СРСР мала звання народної артистки України та почесної громадянки Києва.

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Дмитро Гриниченко
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