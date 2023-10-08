Померла українська співачка та актриса Ніна Матвієнко

Померла відома українська співачка та актриса Ніна Матвієнко. Про це у Facebook повідомила її дочка Антоніна.

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Судячи з повідомлення, Матвієнко пішла з життя 8 жовтня.

"Мама померла", – написала Антоніна.

Їй було 75 років.

Інші подробиці та причини смерті поки що невідомі.

Матвієнко мала низку державних нагород, зокрема, зірку Героя України.

Також ще з часів СРСР мала звання народної артистки України та почесної громадянки Києва.

10 травня 2022 року помер перший президент України Леонід Кравчук.

Влітку 2021 року він переніс операцію на серці.

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