Умерла украинская певица и актриса Нина Матвиенко

Скончалась известная украинская певица и актриса Нина Матвиенко. Об этом в Facebook сообщила ее дочь Антонина.

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Судя по сообщению, Матвиенко ушла из жизни 8 октября.

"Мама умерла", — написала Антонина.

Ей было 75 лет.

Другие подробности и причины смерти пока неизвестны.

Матвиенко имела ряд государственный наград, в частности, звезду Героя Украины.

Также еще со времен СССР имела звание народной артистки Украины и почетной гражданки Киева.

10 мая 2022 года скончался первый президент Украины Леонид Кравчук.

Летом 2021 года он перенес операцию на сердце.

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