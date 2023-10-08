Умерла украинская певица и актриса Нина Матвиенко
08.10.2023, 10:43
Нина Матвиенко (Фото: Тоня Матвиенко/Facebook)
Скончалась известная украинская певица и актриса Нина Матвиенко. Об этом в Facebook сообщила ее дочь Антонина.
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Судя по сообщению, Матвиенко ушла из жизни 8 октября.
"Мама умерла", — написала Антонина.
Ей было 75 лет.
Другие подробности и причины смерти пока неизвестны.
Матвиенко имела ряд государственный наград, в частности, звезду Героя Украины.
Также еще со времен СССР имела звание народной артистки Украины и почетной гражданки Киева.
- 10 мая 2022 года скончался первый президент Украины Леонид Кравчук.
- Летом 2021 года он перенес операцию на сердце.
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