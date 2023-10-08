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Умерла украинская певица и актриса Нина Матвиенко

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2023, 10:43
Умерла украинская певица и актриса Нина Матвиенко - Фото
Нина Матвиенко (Фото: Тоня Матвиенко/Facebook)

Скончалась известная украинская певица и актриса Нина Матвиенко. Об этом в Facebook сообщила ее дочь Антонина.

Судя по сообщению, Матвиенко ушла из жизни 8 октября.

"Мама умерла", — написала Антонина. 

Ей было 75 лет.

Другие подробности и причины смерти пока неизвестны.

Матвиенко имела ряд государственный наград, в частности, звезду Героя Украины.

Также еще со времен СССР имела звание народной артистки Украины и почетной гражданки Киева.

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Дмитрий Гриниченко
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