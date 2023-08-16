Уповноважений: Тіла воїнів з відомих локацій зникнення повертають одразу після деокупації

Тіла українських військовослужбовців, які загинули на територіях, що опинились під тимчасовою окупацією РФ, передають рідним одразу після звільнення цих земель від росіян, якщо локація зникнення воїна є відомою. Про це розповів радник уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Іван Ангелін під час зустрічі з родинами 120 бригади територіальної оборони, які втратили зв’язок зі своїми рідними.

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"В Офісі уповноваженого функціонує інтерактивна карта, на якій розміщені локації імовірного зникнення осіб. Втім через безпекову ситуацію та окупацію територій пошуковці, на жаль, не можуть їх відпрацювати. Одразу ж після деокупації цих територій всі тіла будуть підняті та передані рідним для гідного вшанування пам’яті загиблих героїв", – сказав Ангелін.

Радник Олега Котенка повідомив, що кожного зниклого з-поміж присутніх на зустрічі родичів бійців 120 бригади верифіковано та надано відповідний статус в єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Це означає, що тепер родини можуть отримати витяг із реєстру та передбачені державою соціальні гарантії.

Присутнім на зустрічі повідомили, що стосовно кожного із заявників встановлено локацію ймовірного зникнення військового, і їхні тіла будуть повернуті родинам одразу після деокупації цих територій.

Станом на квітень 2023 року, зниклими безвісти вважались трохи більше ніж 7000 українських військовослужбовців. За словами Котенка, з них близько 60-65%, ймовірно, перебувають у полоні окупантів.

У липні Котенко розповідав про випадки загибелі українських воїнів у полоні РФ.

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