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Уполномоченный: Тела воинов с известных локаций пропажи возвращают сразу после деоккупации

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 15:41
Уполномоченный: Тела воинов с известных локаций пропажи возвращают сразу после деоккупации - Фото
Военный шеврон с малым гербом Украины (Фото - depositphotos.com)

Тела украинских военнослужащих, погибших на территориях, оказавшихся под временной оккупацией РФ, передают родным сразу после освобождения этих земель от россиян, если известна локация исчезновения воина. Об этом рассказал советник уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Иван Ангелин во время встречи с семьями 120 бригады территориальной обороны, которые потеряли связь со своими родными.

"В Офисе уполномоченного функционирует интерактивная карта, на которой размещены локации вероятного исчезновения лиц. Однако из-за ситуации с безопасностью и оккупации территорий поисковики, к сожалению, не могут их отработать. Сразу же после деоккупации этих территорий все тела будут подняты и переданы родным для достойного чествования памяти погибших героев", – сказал Ангелин.

Советник Олега Котенко сообщил, что каждый пропавший из числа присутствовавших на встрече родственников бойцов 120 бригады верифицирован, каждому предоставлен соответствующий статус в едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Это значит, что теперь семьи могут получить выписку из реестра и предусмотренные государством социальные гарантии.

Присутствующим на встрече сообщили, что по каждому заявителю установлена локация вероятного исчезновения военного, и их тела будут возвращены семьям сразу после деоккупации этих территорий.

  • По состоянию на апрель 2023 года, пропавшими без вести считались немного более 7000 украинских военнослужащих. По словам Котенко, из них около 60-65%, вероятно, находятся в плену оккупантов.
  • В июле Котенко рассказывал о случаях гибели украинских воинов в плену РФ.
Оксана Житнюк
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