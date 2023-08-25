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Звільнено голову ДСНС, внутрішню перевірку в службі завершено

Этот материал также доступен на русском
25.08.2023, 12:30
Звільнено голову ДСНС, внутрішню перевірку в службі завершено - Фото
Сергій Крук (Фото: ДСНС)

Кабінет міністрів звільнив Сергія Крука з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади голови ДСНС", – написав Клименко.

Він повідомив, що виконання обов’язків голови ДСНС покладено на заступника керівника служби Володимира Демчука.

"Внутрішню перевірку в ДСНС завершено. За її результатами будуть ухвалені додаткові кадрові рішення", – додав глава МВС.

Він зазначив, що ДСНС працює у штатному режимі.

Речниця МВС Марʼяна Рева в коментарі LIGA.net розповіла, що внутрішня перевірка у ДСНС стосувалася організації діяльності, зокрема в авіації ДСНС.

За її словами, внутрішня перевірка була розпочата після оголошення підозр працівникам ДСНС у справі катастрофи гелікоптера з керівництвом МВС.

Крука було призначено головою ДСНС 16 лютого 2022 року.

  • Вранці 18 січня 2023 року під час аварії вертольота у Броварах загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та інші керівники МВС. За останніми даними ДСНС, загалом загинули 14 осіб, з них одна дитина, постраждала 31 особа, з них 13 дітей.
  • 3 серпня ДБР повідомило про підозру п'ятьом посадовцям ДСНС у тому, що їхні дії 18 січня 2023 року призвели до авіакатастрофи, в якій загинуло керівництво МВС.
Наталія Медведєва
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