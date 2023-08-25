Звільнено голову ДСНС, внутрішню перевірку в службі завершено
Кабінет міністрів звільнив Сергія Крука з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади голови ДСНС", – написав Клименко.
Він повідомив, що виконання обов’язків голови ДСНС покладено на заступника керівника служби Володимира Демчука.
"Внутрішню перевірку в ДСНС завершено. За її результатами будуть ухвалені додаткові кадрові рішення", – додав глава МВС.
Він зазначив, що ДСНС працює у штатному режимі.
Речниця МВС Марʼяна Рева в коментарі LIGA.net розповіла, що внутрішня перевірка у ДСНС стосувалася організації діяльності, зокрема в авіації ДСНС.
За її словами, внутрішня перевірка була розпочата після оголошення підозр працівникам ДСНС у справі катастрофи гелікоптера з керівництвом МВС.
Крука було призначено головою ДСНС 16 лютого 2022 року.
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